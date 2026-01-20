Giancarlo Di Vincenzo vice capo della Polizia, disco verde dal consiglio dei ministri

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo è stato nominato dal consiglio dei ministri vice capo della Polizia, con funzioni di coordinamento e pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, lasciando l’incarico di prefetto di L’Aquila.

Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, Di Vincenzo entra nei ruoli prefettizi nell’ottobre 1994, raggiungendo la qualifica di viceprefetto nel 2008. Avvia la sua carriera alla prefettura di Brescia, dove ricopre incarichi di rilievo come vice capo di gabinetto, responsabile della protezione civile e dirigente dell’area diritti civili, cittadinanza e immigrazione.

Dal 2003 presta servizio al Ministero dell’Interno, presso il Gabinetto del ministro, svolgendo numerosi incarichi strategici. Inizialmente consulente per l’ambiente e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal 2006 opera nell’Ufficio affari internazionali e come segretario del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza sulle grandi opere.

Dopo una parentesi alla prefettura di Genova, torna nel 2010 al Gabinetto del ministro, occupandosi di sicurezza territoriale, Stazione unica appaltante e Commissione per la legalità Interno–Confindustria, per poi assumere il ruolo di capo ufficio nell’Ufficio affari generali. Nel 2017 diventa capo ufficio di staff presso il Dipartimento per le politiche del personale e dal 5 giugno 2018 è capo della Segreteria tecnica del ministro.

Nominato prefetto il 1° aprile 2019, ha guidato le prefetture di Pescara (2020–2023) e successivamente di L’Aquila fino al gennaio 2025. Ha inoltre ricoperto incarichi commissariali in diversi comuni ed è Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.