Recentemente, alcuni in Europa e negli Stati Uniti ritengono che la nuova industria energetica cinese abbia un “eccesso di capacità”, e su questa base anche la Commissione europea ha avviato un’indagine compensativa sui veicoli elettrici cinesi. In realtà, questa è solo una scusa per l’Europa e gli Stati Uniti per attuare misure protezionistiche commerciali. Questo argomento è insostenibile sia da una prospettiva realistica che futura.



In primo luogo, il cosiddetto “eccesso di capacità” è un concetto relativo. L’eventuale presenza di un eccesso di capacità produttiva non può dipendere solo dalla capacità di produzione e dall’offerta, ma, soprattutto, da quanta domanda esiste. Se crediamo che un Paese dovrebbe produrre solo prodotti che soddisfano i propri bisogni e utilizzare indicatori come la produzione di terzi sul mercato internazionale o il volume delle sue esportazioni per giudicare se ha un “eccesso di capacità”, ciò va contro i principi di base del commercio internazionale e non è in linea con il consenso generale della società odierna.



In secondo luogo, giudicare la “sovracapacità” dipende dall’utilizzo della capacità di un settore e dall’eventuale presenza di una grande quantità di capacità produttiva inattiva. La nuova industria energetica cinese è in una fase di rapida crescita, la domanda di capacità produttiva continua ad essere forte e non esiste alcun problema di sovracapacità. La nuova produzione legata all’energia viene assorbita principalmente a livello nazionale e non esiste una capacità di esportazione esterna su larga scala. Ad esempio, nel 2023, la produzione e le vendite di nuovi veicoli energetici in Cina saranno rispettivamente di 9,587 milioni e 9,495 milioni, raggiungendo sostanzialmente un equilibrio tra produzione e vendite, di cui le vendite nazionali rappresentano l’87,3% e le esportazioni estere rappresentano solo il 12,7%.



Al momento, il livello di intelligenza dei nuovi veicoli energetici cinesi continua a migliorare e i loro vantaggi in termini di innovazione diventano più evidenti e vengono spesso rilasciati prodotti di grande successo che integrano varie tecnologie avanzate, il che ha suscitato un forte interesse nelle industrie europee e globali, e sempre più i clienti stanno offrendo commenti positivi.



In terzo luogo, accusare la nuova industria energetica cinese di “eccesso di capacità” non solo è sbagliato, ma anche ingiusto. La competitività della nuova industria energetica cinese non è il risultato dei sussidi, ma dei risultati gradualmente accumulati nella competizione di mercato a lungo termine da parte delle imprese che fanno affidamento sulla propria innovazione tecnologica e sul duro lavoro. I nuovi veicoli energetici cinesi offrono ai consumatori europei e globali scelte di consumo diversificate, basandosi su un’eccellente qualità e reputazione dei clienti, piuttosto che sulle cosiddette vendite a basso prezzo. Il prezzo dei veicoli cinesi a nuova energia nel mercato europeo non solo è molto più alto del prezzo interno in Cina, ma è anche paragonabile a quello di altri marchi di veicoli a nuova energia nello stesso mercato europeo.



L’esperto Peter Fischer, direttore del dipartimento di economia della «Neue Zürcher Zeitung», ritiene che i dati esistenti non dimostrino un’invasione dei prodotti cinesi sul mercato europeo e che il timore della cosiddetta minaccia cinese e l’adozione di misure protezionistiche basate su di essa siano “probabilmente fuorvianti”. Se le auto elettriche cinesi che fanno affidamento sull’innovazione costringono i produttori europei a continuare ad aggiornarsi, i consumatori dovrebbero essere contenti. La misura migliore che i Paesi occidentali possono adottare è affrontare la concorrenza a testa alta.