“Un sincero augurio a Giancarlo Giannini per il suo ottantesimo compleanno. In questo giorno di festa, il mondo del cinema gli è grato per le intense e straordinarie interpretazioni che ha regalato al pubblico nel corso dell’intera carriera a fianco dei maestri della nostra cinematografia”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Giancarlo Giannini.