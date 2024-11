Giancarlo Giannini Stella della Mole al TFF: “Orgoglioso e fortunato”

Il grande attore, 82 anni, a breve a Cuba per girare un altro film

Torino, 22 nov. (askanews) – Giancarlo Giannini sul red carpet del Torino Film Festival: “Alla mia età non è che ci si emoziona tanto per cose così. Però, quando si riceve un premio… Come si chiama? La Stella della Mole”: così il grande attore e regista italiano, Giancarlo Giannini, 82 anni, poco prima di entrare al Teatro Regio per ricevere il premio La Stella della Mole al 42esimo Torino Film Festival (42 TFF).”Sono orgoglioso perché sono stato fortunato. Pasqualino Settebellezze (1975) è un film molto particolare, non sapete la storia, come nasce quel film è molto curioso, è una storia vera, verissima”, ha aggiunto parlando con i giornalisti sul red carpet.”Sono molto stanco, tutti questi viaggi che faccio continuamente, è una vita che li faccio. Quanti film ho fatto? 150, 160… Ne faccio una a Cuba adesso, parto fra 10 giorni”, ha rivelato.