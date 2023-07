Giancarlo Schisano a.d. e nuovo Cda per Industria Italiana Autobus

In seguito alle dimissioni dell’amministratore delegato e delle dimissioni in massa dell’intero consiglio di amministrazione, Industria Italiana Autobus nomina il nuovo Cda:

Walter Perrotta (presidente);

(presidente); Giancarlo Schisano (amministratore delegato);

(amministratore delegato); Ciro Accetta (consigliere);

(consigliere); Fabio Barsotti (consigliere);

(consigliere); Roberto Rizzardo (consigliere).

Schisano è stato managing director della Divisione Aereostrutture di Leonardo dal 2018 al 2022.

Dopo la Laurea in Economia e un Master in Business Administration all’Università Bocconi, inizia la sua carriera in Montedison come senior auditor per poi proseguire in vari ruoli in società di consulenza internazionale a supporto di progetti di sviluppo industriale.

In Ferrovie dello Stato ricopre posizioni apicali in ambito finanziario fino alla nomina a capo della Divisione Trasporto Regionale, presidente e a.d. di Metronapoli Spa e presidente di Sita Spa. Arrivato poi in Alitalia ricopre la carica di executive vice president Cargo, poi Coo e accountable manager di tutte le società del gruppo, amministratore delegato di AirOne e general manager Business.