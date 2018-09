Gianemilio Osculati nuovo a.d. di Banca Progetto

Il consiglio di amministrazione di Banca Progetto, riunitosi in data 5 settembre, ha deliberato la cooptazione di Gianemilio Osculati attribuendogli l’incarico di amministratore delegato. Il cda ha ringraziato il dottor Pietro D’Anzi per la fattiva opera svolta. Nel suo nuovo ruolo Osculati guiderà l’ulteriore sviluppo di Banca Progetto facendo leva sulla sua profonda esperienza del comparto bancario, maturata sia come consulente di direzione sia in ruoli di vertice in grandi istituti. Inoltre il dottor Osculati apporta alla Banca notevoli

competenze nel campo del wealth management. Banca Progetto è banca multispecialist e opera a oggi sia nel segmento retail sia in quello corporate attraverso le proprie attività nei business della cessione del quinto, dei finanziamenti a medio-lungo termine alle Pmi e del factoring. Osculati, dopo aver ricoperto incarichi in Ibm e Boston Consulting Group, ha lavorato per oltre 25 anni (1973-1986 e 1993-2007) in McKinsey, di cui 8 come Leader della practice Banche e Assicurazioni e oltre 10 come Managing Partner dell’Italia prima e dell’Area Mediterranea poi. Ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di responsabile europeo della Practice Banche. È stato inoltre il primo italiano a entrare a far parte del board internazionale della società. Dal 1987 al 1992 è stato amministratore delegato di Banca D’America e d’Italia – Gruppo Deutsche Bank. Dal 2009 al 2014, ha ricoperto molteplici incarichi in Intesa Sanpaolo, tra cui quelli di a.d. di Intesa Sanpaolo Vita, presidente di Eurizon Capital e responsabile del Wealth Management. Osculati si è laureato presso l’Università Bocconi e ha conseguito un Mba presso la Indiana University Graduate School of Business.