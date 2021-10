Gianfranco D’Amico sarà responsabile della divisione Fresco Italia di Bonduelle

Gianfranco D’Amico è il nuovo responsabile della divisione Fresco di Bonduelle per il mercato italiano. Dopo la laurea a pieni voti in Economia e Commercio conseguita all’Università di Salerno e un’esperienza come credit analyst presso Nissan Italia, nel 1996 Gianfranco D’Amico è entrato nella rete commerciale di Danone Italia, per poi andare a ricoprire mansioni di crescente responsabilità all’interno delle strutture marketing e vendite sia presso la filiale italiana sia presso la sede centrale della multinazionale agroalimentare, a Parigi. In Bonduelle è stato già responsabile del settore Fresh per l’Europa.