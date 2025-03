Gianfranco Librandi: Forza Italia è il pilastro dei moderati, il lavoro e il welfare le nostre priorità

Imprenditore, politico e voce autorevole dell’area moderata, Gianfranco Librandi oggi ricopre il ruolo di vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, portando nel partito la sua visione pragmatica e concreta, maturata in anni di esperienza nel mondo delle imprese e delle istituzioni. Con un’attenzione costante alle questioni economiche e sociali, Librandi ha sempre posto al centro della sua azione politica il valore del lavoro, la crescita delle imprese e la tutela di chi si trova in difficoltà, con un occhio di riguardo per i caregivers e per la redistribuzione equa della ricchezza. La sua presenza in Forza Italia rafforza l’area liberale e popolare del partito, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle sfide della Campania, dal rilancio dell’economia alla modernizzazione del welfare.

Il lavoro deve tornare al centro delle politiche economiche

Per Librandi, il lavoro deve tornare al centro delle politiche economiche. “Senza un mercato del lavoro solido e dinamico, qualsiasi discorso di crescita rimane sterile. Bisogna investire nella formazione, incentivare l’occupazione stabile e ridurre la pressione fiscale sulle imprese, così da creare un ambiente favorevole alla crescita economica e all’aumento dei salari”.

Ma non basta solo creare posti di lavoro: secondo Librandi, è fondamentale anche garantire un sistema che premi il merito e la produttività. “La redistribuzione degli utili tra aziende e lavoratori è un modello vincente, già adottato con successo in altri Paesi. Se un’azienda cresce, è giusto che anche chi contribuisce al suo successo ne tragga beneficio. Questo crea un ciclo virtuoso di responsabilità e motivazione, aumentando il benessere di tutti”.

Altro nodo cruciale quello dell’assistenza ai più fragili

Un altro nodo cruciale è quello dell’assistenza ai più fragili e a chi si prende cura di loro. “I caregivers sono una risorsa silenziosa ma fondamentale per la nostra società”, sottolinea Librandi. “Sono spesso familiari che sacrificano tempo ed energie per assistere chi non è autosufficiente, senza alcun riconoscimento adeguato. Forza Italia si sta battendo per misure concrete: incentivi fiscali, aiuti economici e una maggiore flessibilità lavorativa per chi svolge questo compito così prezioso”.

Guardando alle prossime elezioni regionali, il vice coordinatore azzurro è convinto che Forza Italia possa essere il punto di riferimento per l’elettorato moderato. “In Campania c’è bisogno di serietà, di competenza e di un progetto chiaro per lo sviluppo della regione. Forza Italia ha sempre rappresentato il centro liberale e popolare del Paese, e oggi più che mai deve essere il perno di una coalizione vincente”.

La Campania ha bisogno di un cambio di passo

E Librandi sottolinea come la Campania abbia bisogno di un cambio di passo. “Le infrastrutture vanno modernizzate, il turismo e il commercio valorizzati, le imprese sostenute con politiche fiscali più favorevoli. Abbiamo le potenzialità per fare di questa regione un modello di crescita e innovazione, ma serve una politica che sappia ascoltare e agire con concretezza”.

Con una visione chiara e pragmatica, Gianfranco Librandi si propone come una figura chiave per il rilancio di Forza Italia e per costruire un’alternativa credibile per la Campania.