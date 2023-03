Gianfranco Nazzi nuovo a.d. di Biofarma

Il gruppo Biofarma, controllato da Ardian e dalla famiglia Scarpa, annuncia la nomina di Gianfranco Nazzi come nuovo amministratore delegato. Nato ad Udine, Nazzi vanta un’esperienza internazionale di oltre 20 anni maturata in diverse aziende multinazionali leader del settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli manageriali di grande responsabilità. Biofarma è leader europeo nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, prodotti probiotici.