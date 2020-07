Gianfranco Nicoletti è il nuovo rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Succede a Giuseppe Paolisso. Il professor Nicoletti, 56 anni, docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva e già prorettore vicario dal 2016, entrerà in carica ufficialmente dal 1° novembre del 2020. I votanti sono stati infatti ben il 92 per cento degli aventi diritto e Nicoletti ha ottenuto il 97 per cento delle preferenze. Le votazioni sono avvenute con il sistema di e-voting, introdotto in ateneo nel 2017 che, ad oggi, ha permesso di gestire più di 250 elezioni.