Gianfranco Nicoletti (Vanvitelli) nuovo segretario generale della Crui

Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, è il nuovo segretario generale della Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane), il più importante organo di governo accademico e di consulenza ministeriale. “Tale nomina – commenta Nicoletti – è per me motivo di soddisfazione e di orgoglio e mi onora particolarmente, per la conferma del valore e della stima che il presidente professor Resta e la comunità accademica hanno manifestato nei miei confronti e nei riguardi dell’ateneo Vanvitelli stesso. Con profondo senso di responsabilità e in un clima di fiducia e collaborazione che mi incoraggia a proseguire la strada intrapresa, mi accingo a ricoprire tale prestigiosa carica, coadiuvando l’Assemblea e i suoi organi nel suo ruolo di coordinamento e di indirizzo fra gli atenei, per il costante sviluppo del sistema universitario”. Classe 1964, originario di San Giovanni in Fiore (Cs), Gianfranco Nicoletti è docente di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e dal novembre 2020 rettore dell’Università degli studi della Campania ‘L. Vanvitelli’; ha insegnato precedentemente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa Seconda Università degli studi di Napoli, dove è stato anche coordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Tra gli altri incarichi, è stato dal 2010 al 2014 assessore con delega all’Università, Ricerca e Cultura per la Provincia di Caserta e negli ultimi anni componente del Cda di Adisurc, presidente del Comitato di selezione Cngr (Comitato nazionale dei garanti della ricerca) – ministero dell’Università, presidente del Collegio tecnico-sanitario Asl Napoli 2 Nord. E’ autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche inerenti il suo settore scientifico disciplinare.