Gianfranco Torriero direttore generale ad interim dell’Abi

Cambio ai vertici dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) dopo l’addio consensuale del direttore generale Giovanni Sabatini, in carica dal 2009. Secondo una nota diramata dalla Confindustria delle banche, il ruolo di direttore generale sarà temporaneamente ricoperto dal vicedirettore generale vicario Gianfranco Torriero, in attesa della nomina di un successore. Il Comitato esecutivo dell’Abi ha ringraziato Sabatini per il suo servizio e ha incaricato una società specializzata di collaborare per una rapida selezione del nuovo direttore generale.