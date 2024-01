Gianluca Cantalamessa e Severino Nappi responsabili di tesseramento ed enti locali della Lega

Il commissario regionale della Lega in Campania, senatore Claudio Durigon, ha provveduto a nominare il senatore Gianluca Cantalamessa responsabile del tesseramento in vista “dell’importante appuntamento del Congresso che si terrà nei prossimi mesi”, e il nuovo responsabile Enti locali, il consigliere regionale Severino Nappi “che avrà un impegno importante nella gestione delle elezioni del prossimo giugno in tantissimi comuni”. “Un sentito ringraziamento a chi ha ricoperto questi delicati e fondamentali incarichi in questi anni. – afferma in una nota il commissario regionale della Lega campana Claudio Durigon – La Lega in Campania prosegue il suo percorso di crescita e radicamento, sia in termini di autorevolezza che di presenza nelle sedi istituzionali. I consiglieri provinciali eletti a Caserta, Avellino e Salerno, più le nuove adesioni in provincia di Napoli e di Salerno sono la testimonianza di un partito in salute e in crescita. Stiamo lavorando per le prossime sfide elettorali, – continua il commissario Durigon – forti anche dell’ottimo lavoro del Governo e dei ministri della Lega, in particolare del nostro vice premier Matteo Salvini che ha preso a cuore il dossier Campania su infrastrutture e cantieri. Nei prossimi giorni si continuerà nella riorganizzazione del partito regionale”.