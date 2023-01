Gianluca Daniele segretario generale della Slc Cgil di Napoli e Campania

Gianluca Daniele è stato eletto segretario generale della Slc Cgil Napoli e Campania, al termine del congresso che si è svolto nel capoluogo all’ippodromo di Agnano: “Il nostro obiettivo – ha spiegato Daniele – è quello di lottare contro la precarietà ma anche salvaguardare la sicurezza del lavoro soprattutto per quanto riguarda i diritti”. La Slc Cgil rappresenta i lavoratori delle poste, delle telecomunicazioni, delle industrie grafiche e cartotecniche, gli artisti della produzione culturale e i lavoratori dello sport: “Sono settori fondamentali – continua il segretario – anche per un rilancio della città di Napoli”. Il concetto è stato condiviso anche dal sindaco Gaetano Manfredi, ospite della prima giornata di lavori, incentrata sul “futuro dei call center tra precarietà e innovazione”, cui ha partecipato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. La giornata conclusiva del congresso ha affrontato il tema della precarietà e della ricerca di garanzie dei lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno pagato a caro prezzo la pandemia e adesso fanno i conti con una ripresa lenta del loro settore, come hanno spiegato gli attori Nunzia Schiano e Arduino Speranza. Tra i presenti anche il consigliere comunale, ex Presidente della Campania e già sindaco di Napoli, Antonio Bassolino.