Gianluca Di Tondo designato nuovo Ceo di Barilla

PARMA (ITALPRESS) – A partire da aprile 2023, dopo oltre 10 anni alla guida del Gruppo Barilla, Claudio Colzani lascerà l’incarico di amministratore delegato. L’incarico verrà assunto da Gianluca Di Tondo, già Group Chief Marketing Officer del Gruppo.

“Ringrazio Claudio per questi dieci anni insieme, nei quali ha

assicurato un’importante crescita che ha reso il Gruppo Barilla estremamente solido e in grado di guardare con ottimismo alle sfide future. Claudio ha realizzato un forte sviluppo dei mercati internazionali investendo, al contempo, in un percorso di sostenibilità e creando una cultura sempre più inclusiva, capace di valorizzare le diversità”, ha detto Guido Barilla, presidente del Gruppo. “A lui va anche uno speciale ringraziamento per come ci ha accompagnato in momenti difficili come la pandemia e per come, ancora oggi, ci sta aiutando nel portare avanti questo percorso di successione Negli ultimi anni – ha proseguito Barilla – sono cambiati comportamenti d’acquisto, modelli lavorativi e canali distribuitivi. Vogliamo essere al centro di questo cambiamento, aprire la nostra finestra sul mondo per rispondere sempre al meglio alle esigenze delle persone. Gianluca Di Tondo, con la sua visione ed esperienza, saprà accompagnare la nostra azienda nel processo di trasformazione necessario per essere ancora più competitivi nello scenario internazionale”.

Di Tondo si è detto “incredibilmente felice, orgoglioso e grato al Cda per questo privilegio. Sono anche consapevole della grande responsabilità e della sfida che mi si prospetta di fronte andando a succedere a Claudio, che nei suoi dieci anni alla guida dell’azienda ha fatto un lavoro straordinario per portare la Barilla dove è oggi. Di sicuro vedo tre priorità principali in cima alla mia agenda: rendere le nostre marche ancora più forti in Italia e ancora migliori portavoce nel mondo del modo italiano di intendere la gioia del cibo; continuare a coltivare i nostri valori e la nostra diversità, per aumentare sempre di più il senso di appartenenza delle nostre persone ed attrarre nuovi talenti; essere riconosciuti dai consumatori di tutto il mondo come la loro azienda alimentare di fiducia”.

