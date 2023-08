Gianluca Masi entra nell’International Asteroid Warning Network

Gianluca Masi, astrofisico italiano nativo di Ceccano (Frosinone), entra a far parte della prestigiosa International Asteroid Warning Network. E’ lui stesso a dare l’annuncio sui social. “Sono davvero felice di annunciare che il sottoscritto e il Virtual Telescope Project sono stati appena nominati membri dell’International Asteroid Warning Network (IAWN), una prestigiosa rete approvata nel 2013 dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite su proposta della Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) e che collega istituzioni e osservatori coinvolti nella scoperta, follow-up, monitoraggio e caratterizzazione degli asteroid potenzialmente pericolosi”.