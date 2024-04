Gianluca Pivetti, arriva la chiamata di Renault per un incarico di spicco in Alpine

Il gruppo Renault annuncia la nomina di Gianluca Pivetti come Platform Global Leader di Alpine. Entra a far parte del comitato di direzione del team che si occupa di auto sportive. Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna nel 1990, Pivetti vanta un’esperienza ultratrennenale nello sviluppo e progettazione di motori di vario tipo, Diesel, benzina e, di recente, idrogeno. Ha iniziato la carriera lavorando per Maserati nel 1990, prima di passare in Ferrari nel 1999. Nel 2007, diventa Responsabile della progettazione motori per Ferrari. Torna da Maserati nel 2013, dove passa alla Direzione Elettrificazione per poi diventare Responsabile dei sistemi di propulsione ad alte prestazioni. Nel 2022, è a capo del Dipartimento Motori di Stellantis Motorsport.