Gianluigi Greco presidente dell’Associazione italiana Intelligenza Artificiale

AIxIA, l’Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale, annuncia la nomina a presidente di Gianluigi Greco. Quest’ultimo subentra a Piero Poccianti.

Professore ordinario di Informatica all’Università della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, Greco vanta una ventennale attività di ricerca. Si è interessato a vari ambiti dell’Intelligenza Artificiale, spaziando dallo studio di metodi e tecniche per la rappresentazione e il ragionamento automatico su basi di conoscenza, alla definizione di meccanismi di coordinamento e collaborazione in sistemi multi-agente.

Greco è EurAI Fellow, il riconoscimento conferito dall’Associazione europea per l’Intelligenza Artificiale (EurAI), ha ricevuto una Kurt Goedel Research Prize Fellowship dalla Kurt Goedel Society ed è stato insignito del Marco Somalvico Award, proprio da AIxIA.