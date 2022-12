Gianluigi Guida general manager di Binance in Italia

Binance, il principale ecosistema blockchain al mondo e maggiore piattaforma di exchange di criptovalute, espande il team in Italia con la nomina di Gianluigi Guida a general manager. Due nuovi ingressi anche nella divisione compliance & regulatory:

– Rossella Gancitano in qualità di head of compliance e money laundering reporting officer (Mlro);

– Gianfranco Coppola in veste di regulatory reporting officer.