Gianmarco Biagi è il nuovo presidente di Aisom, l’Associazione Italiana per lo sviluppo manageriale delle Imprese

Gianmarco Biagi è il nuovo presidente di Aisom, Associazione italiana per lo sviluppo organizzativo e manageriale delle Imprese. Biagi, imprenditore con rilevanti esperienze manageriali ed associative, è stato votato all’unanimità dal Consiglio direttivo. Subentra a Stefano Vergano, Ceo del Gruppo Converg, che ha terminato il suo ultimo mandato lo scorso 30 giugno.

“E’ un onore per me assumere questo prestigioso incarico di cui sento la responsabilità – afferma Biagi -. Sono entrato in Aisom circa tre anni fa incuriosito dalla sua crescente popolarità e dalla grande reputazione che, di giorno in giorno, l’Associazione andava ad accrescere e mi sono appassionato a questa sfida. Ho incontrato aziende socie molto innovative, moderne, attente alla responsabilità sociale e alla sostenibilità in modo concreto e non solo per dogmi. Sono entrato a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale di Aisom in rappresentanza delle aziende socie dell’Emilia Romagna e ho vissuto gli ultimi mesi confrontandomi con il Past President, Stefano Vergani, e rilevando l’ottima reputazione che Vergani, il Comitato Direttivo, e le aziende associate hanno contribuito a dare all’Associazione in questi anni, a tutti i livelli, sia in Italia che all’estero. Sono orgoglioso di guidare questa organizzazione consapevole dell’enorme potenzialità che ha per le imprese e, indirettamente, per il nostro Paese”.