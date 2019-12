Gianmario Crescentino nuovo presidente nazionale dei Revisori Contabili

Assirevi, l’Associazione italiana dei Revisori Contabili che riunisce 16 fra le maggiori società operanti nel settore della revisione delle società quotate e degli altri enti di interesse pubblico, ha nominato Gianmario Crescentino alla presidenza dell’Associazione. “Nell’assumere la guida dell’Associazione sarà per me importante in primo luogo consolidare il lavoro di questi anni, rafforzando al tempo stesso la presenza istituzionale di Assirevi e la sua visibilità sui temi che oggi rivestono maggiore importanza strategica per il mercato”, dichiara Gianmario Crescentino. Crescentino, 58 anni, è entrato per la prima volta a far parte del Consiglio Direttivo di Assirevi nel 2005, rappresenta l’Associazione nel Consiglio di Gestione dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità e proviene da una lunga esperienza in Deloitte, dove tra l’altro è stato partner responsabile per le materie regolatorie e di public policy, rappresentando Deloitte nell’ambito del Global Public Policy Committee (GPPC). Per 7 anni membro del Board di Deloitte e Touche spa, ricopre dal 2011 ruoli di rilievo nell’ambito di Deloitte Global ed è oggi Global Managing director – Audit & Assurance Risk & Regulatory per Deloitte Global, nonché membro del Global Audit & Assurance Executive di Deloitte. Crescentino succede a Mario Boella, in carica dal 2006 (fonte ilsannioquotidiano).