Gianni Cavalieri (Despar Sicilia), imprenditore di lungo corso nel settore della distribuzione, in Despar dal 2012, già vicepresidente, è nominato presidente di Despar Italia. Paul Klotz, sino a ora presidente (in carica dal 2016), lo affiancherà nel ruolo di vicepresidente. Lascia la carica per gli onerosi impegni di lavoro a livello europeo a seguito della sua nomina nel board di Spar Austria.