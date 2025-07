Gianni Colucci nuovo presidente di Fismo/Confesercenti Napoli

Il nuovo presidente di Fismo/Confesercenti (la Federazione italiana settore moda) di Napoli è Gianni Colucci. Fabio Ridolfi è stato eletto coordinatore. “Fismo è una delle 73 categorie di Confesercenti e tutela un settore molto importante. Per questo motivo, oltre a congratularmi, sono convinto – ha detto il presidente Vincenzo Schiavo – che i nuovi vertici sapranno al meglio interpretare le esigenze degli associati e portare avanti le battaglie a difese dei loro interessi e le relazioni per garantire lo sviluppo delle aziende della Moda. Gianni Colucci non ha bisogno di presentazioni, la sua esperienza e la sua competenza sono indiscutibili, visto che parliamo di un imprenditore di una importante azienda di moda e abiti da cerimonia. Fabio Ridolfi è una figura di grande spessore, che sta già portando avanti un lavoro di rilievo coadiuvandoci nell’internazionalizzazione dei marchi napoletani e campani all’estero. I suoi contatti e la sua visione saranno di grande aiuto”.