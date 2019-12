Giannicola Iannella, originario di Foglianise (Benevento), dirigente medico dell’UO di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Morgagni Perantoni di Forlì, è stato nominato, insieme al professore Claudio Vicini (direttore del Dipartimento “Testa-collo” dell’AUSL Romagna), editore scientifico di un numero speciale sulla Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno per la rivista internazionale “International Journal of Environmental Research and Public Health”.