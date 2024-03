Giansanti “Serve una profonda revisione della Pac”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di stabilizzare il reddito degli agricoltori, di dare misure di mercato in grado di garantire la produzione e la produttività dei nostri agricoltori. Quindi una revisione completa delle normative legate ai temi della condizionalità. Non possiamo più permetterci di essere qui nell’ambito delle deroghe, ma vanno individuate misure strutturali e non di deroga anno su anno”, ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

ads/gsl (Fonte video: Canale YouTube Confagricoltura)