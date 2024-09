Giappone, a Kobe una mostra su De Chirico

Dopo la tappa al Tokyo Metropolitan Art Museum, la mostra ”Giorgio de Chirico: Metaphysical Journey” è arrivata al Kobe City Museum dove rimarrà fino all’8 dicembre. Attraversando circa 70 anni di carriera pittorica di de Chirico e articolata in sezioni tematiche quali “Piazza d’Italia”, “Interno metafisico” e “Manichino, la mostra copre l’intera gamma della sua produzione artistica, dagli inizi fino alle ultima fasi della sua vita.

La rassegna, la prima su larga scala che si tiene in Giappone dopo un decennio, è stata curata da Fabio Benzi, grande esperto di de Chirico, presente a Kobe alla cerimonia di inaugurazione.

Nel suo intervento di apertura, il console generale italiano Marco Prencipe ha sottolineato come “la mostra avvicina il pubblico giapponese ad uno dei più grandi maestri del XX secolo che ha esercitato una profonda influenza sugli artisti e sui movimenti artistici internazionali. Una mostra che vuole essere non solo una celebrazione dell’indiscusso genio di de Chirico, ma anche una testimonianza del vibrante e ricco scambio culturale tra Italia e Giappone, intensificatosi negli ultimi anni dopo l’elevazione del livello di relazioni bilaterali a partenariato strategico”, ha aggiunto il diplomatico italiano.

In tale quadro, ha concluso Prencipe, “le collaborazioni nel settore artistico e culturale tra Italia e Giappone rappresentano una componente importante delle relazioni tra i due Paesi e sono riconosciute come tali all’interno dell”Italy Action Plan 2024-2027′, piano di azione bilaterale adottato a margine del recente Vertice G7 in Puglia”.