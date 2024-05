Giappone, all’Ambasciata italiana presentata la mascotte per l’Expo 2025 di Osaka

E’ stata presentata ufficialmente in Giappone, all’Ambasciata di Tokyo, durante la serata di benvenuto per l’Italian Film Festival, “Italia Chan” la mascotte ufficiale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. “Una creazione del disegnatore Simone Legno che con il suo stile manga rappresenta l’Italia con i tratti preferiti dei giapponesi”, ha illustrato alla folta platea in residenza l’Ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti, “Chissà che l’anno prossimo non possa comparire in qualche film”. Tra gli ospiti anche il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani, che due settimane fa aveva fatto conoscere la mascotte per la prima volta in Italia, in occasione del Fuori Salone alla Milano Design Week.