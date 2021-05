Giappone, all’azienda biologica Castel Ruggero Pellegrini il premio per il miglior olio Dop

Ad aggiudicarsi il premio come migliore olio Dop al mondo al Japan olive Oil Prize di Tokyo è stata la storica azienda biologica Castel Ruggero Pellegrini. Il premio “Best in Class” è andato all’olio “Ruggente” dell’azienda che si trova nel Chianti, tra i comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, giudicato il migliore tra le medaglie d’oro, per la qualità e la piacevolezza complessiva.

Un riconoscimento che si somma ad altri ottenuti negli ultimi anni dall’azienda, che ne fanno una delle più premiate dell’intera Dop del Chianti Classico. “Il nostro olio ha vinto grazie a una concentrazione di oltre 800 mg/kg di polifenoli (che assicura benefici sulla salute legati al consumo del prodotto) e a un sapore che è stato definito ‘di grandi armonie’. Sono caratteristiche frutto di un accuratissimo lavoro di ‘blending’ che consente di avere oli dalle altissime concentrazioni di vitamine ma anche con una notevole piacevolezza di gusto” spiega il proprietario dell’azienda, Clemente Pellegrini Paolozzi Maiorca Strozzi.

“Il Joop è un concorso che ritengo sia tra i più seri al mondo, che pone sbarramenti di quantità e alti requisiti qualitativi. Ha un panel di assaggiatori internazionale e oli che arrivano da oltre 20 Paesi. Il mercato giapponese è un mercato fondamentale per l’olio extravergine di eccellenza e quanto i giapponesi siano attenti alla qualità, certificata, dei prodotti lo dimostra anche l’alto numero di richieste del nostro prodotto che ci è arrivata dai giapponesi in Italia una volta vinto il premio”. “Il coltivatore moderno – aggiunge Pellegrini – non è solo quello che coltiva le olive e divide le varietà, ma è anche colui che disegna gli oli come un enologo fa con il vino.

Tutte le operazioni colturali nella nostra azienda sono improntate ai principi di sostenibilità dell’agricoltura di precisione. Un lavoro certosino ripagato dalla qualità del prodotto. Un diverso modo di lavorare che ha portato un bel risultato”. L’azienda Castel Ruggero Pellegrini è un’azienda storica del Chianti Classico fiorentino, la più vicina di tutta la Dop alla città di Firenze. Nel Rinascimento fu di proprietà di Luigi Alamanni, storico poeta e agronomo. Adesso è di proprietà della famiglia Pellegrini, che la conduce nel rispetto delle tradizioni, senza rinunciare ad innovazioni coraggiose. L’intera superficie aziendale, che conta più di 3300 piante di olivo ed oltre 7 ettari di vigneto iscritto all’Albo del Chianti Classico, è condotta rispettando i criteri dell’agricoltura biologica.

L’olio che si ottiene dalla colta monovarietale, viene solitamente blendato al fine di ottenere, nel “Ruggente” una cartolina organolettica del territorio, mentre in “Idea” un racconto dell’annata, con le sue particolarità. La produzione aziendale, completamente imbottigliata e venduta direttamente, viene divisa in formati da 500ml, 250ml e 100ml per le due etichette. I mercati di riferimento, al di fuori dell’Italia, sono soprattutto il Giappone e il nord Europa e chef rinomati hanno creato delle ricette che hanno come ingrediente e pilastro gli oli estratti dalle olive di Castel Ruggero Pellegrini. Il nome “Ruggero” che dà il nome all’azienda deriverebbe da un proprietario che l’avrebbe vinta al gioco, perdendola perà dopo pochi mesi. Infatti, nei documenti antichi compare sempre come Villa Alamanni, finché, nel corso del XIX, cambiò nome improvvisamente.