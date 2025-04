Giappone, Cimmino (Confindustria): Expo moltiplica le opportunità per il Made in Italy

“Expo non è solo una vetrina: è un moltiplicatore di opportunità per il Made in Italy, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci sfida a pensare in grande, unendo radici e innovazione, creatività e sostenibilità”. Lo ha detto Barbara Cimmino, vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria, all’inaugurazione del Padiglione Italia di Expo Osaka. “L’Italia partecipa con la forza del suo Sistema Paese e la visione delle sue imprese, pronte a intercettare nuove domande globali e attrarre investimenti. Confindustria è qui per fare di questa Expo un volano di crescita destinato a durare, ha sottolineato Cimmino. Con 28 milioni di visitatori attesi, provenienti non solo dal Giappone ma anche da mercati in forte espansione come Cina, India, Indonesia e Vietnam, la presenza italiana si inserisce in un ecosistema strategico per sviluppare nuove partnership. “Expo è da sempre luogo in cui i popoli dialogano attraverso tecnologia, creatività e progresso. Anche oggi, in un contesto globale complesso, il Padiglione Italia si propone come simbolo di cooperazione industriale, scientifica e culturale, espressione della capacità italiana di offrire soluzioni sostenibili, digitali e inclusive”, ha sottolineato. “Partecipiamo non solo per raccontarci, ma per rafforzare il posizionamento competitivo del nostro sistema produttivo. Il Piano per l’internazionalizzazione mira a 700 miliardi di export e Confindustria è pienamente impegnata con strumenti concreti, come la piattaforma digitale Expand, annunciata dal presidente Orsini, per mappare e incrementare il potenziale italiano nei mercati globali. Expo Osaka sarà un laboratorio di relazioni e progetti che lasceranno un’eredità concreta ben oltre il 2025”.