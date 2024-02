Giappone, console a Desio per una mostra

La cartografia è una delle discipline più antiche e importanti dell’umanità” – Giovanni De Agostini. Il sito web del comune di Desio ha comunicato il 16 Febbraio 2024 che la citta’ si era pregiata della visita privata del Console Generale del Giappone Toshiaki Kobayashi alla mostra “Imago Italie – la Geografia Visiva – Le carte regionali pittoriche della famiglia De Agostini” presso le sale della nostra Storica Villa Cusani Traversi Tittoni. La mostra, che ha ricevuto l’alto patrocinio del consolato Giapponese a Milano, è stata illustrata direttamente da Giovanni De Agostini e dalla moglie Minori Morozumi che hanno mostrato con orgoglio al console anche un’antica cartografia del Giappone (non in esposizione al pubblico). Presenti ad accogliere il Console: il Sindaco Simone Gargiulo, L’Assessore alla Cultura Samantha Baldo, l’Assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari, per il Comando dei Carabinieri il maggiore Luigi Perrone ed il Maresciallo Giuseppe Giacalone, per il Comando di Polizia Locale il Comandante Cosimo Tafuro ed il Vicecomandante Giuseppe Falcone. L’Architetto Floriana Petracco – Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ha inoltre illustrato al Console le peculiarità storico architettoniche della Villa Cusani-Traversi Tittoni. Grazie alla famiglia De Agostini la città di Desio sempre più Internazionale.