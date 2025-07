Giappone, dal food all’innovazione industriale: Campania sugli scudi all’Expo di Osaka

Sul tema “R-Innovare: tradizione e innovazione a servizio di uno sviluppo sostenibile” la Regione Campania, dal 20 al 30 luglio, è stata protagonista all’Expo di Osaka in Giappone con esposizioni e una serie di eventi all’interno del Padiglione Italia. Decine di migliaia di visitatori hanno ammirato la mostra “Fuoco e Memoria” attraverso la quale, a partire dall’Ecosistema digitale per la cultura della Campania, si è esplicitato il legame tra l’attività vulcanica e lo sviluppo delle culture antiche, con particolare attenzione al Vesuvio, ai Campi Flegrei e ai siti archeologici di Pompei, Ercolano e Cuma. Campania e Giappone si sono ritrovate, così, unite da un legame invisibile di fuoco, resilienza e bellezza, che ha raccontato la capacità dell’uomo di vivere in armonia con una natura potente e imprevedibile. A completare l’esposizione sono state mostrate, in anteprima, alcune produzioni in manifattura 4.0 che hanno replicato fedelmente delle statue rinvenute negli scavi archeologici dell’area flegrea, che al loro ritorno da Osaka adorneranno la nuova stazione ferroviaria EAV di Baia. Attraverso l’Ecosistema digitale della Cultura della Campania si è data, anche, la possibilità di accedere ad alcune delle risorse messe a disposizione. Attraverso visori e cuffie i visitatori hanno potuto navigare l’ecosistema e l’archivio della canzone napoletana “SoNa“, oltre a poter ammirare artigiani presepisti e ceramisti all’opera. Moda e Design, anche con nuovi materiali bio-based sostenibili, sono stati ulteriori elementi che hanno caratterizzato la presenza della Campania al Padiglione Italia. Alcune soluzioni sviluppate all’interno dell’Ecosistema dell’Innovazione della RIS3 (Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente) dedicato all’agroalimentare sono state presentate ai visitatori sia all’interno degli spazi espositivi che attraverso momenti di approfondimento nell’auditorium del Padiglione. Incontri che hanno promosso la salute, la sostenibilità e lo sviluppo locale. Tra questi il convegno “Pizza napoletana e blockchain” che ha affrontato le opportunità offerte dalla tecnologia nel valorizzare il patrimonio agroalimentare campano e rafforzare il posizionamento internazionale della pizza napoletana. L’obiettivo è stato quello di mostrare come gli strumenti digitali di tracciabilità possano contribuire a costruire un nuovo livello di fiducia tra produttori e consumatori, rafforzando l’autenticità percepita e aumentando il valore delle filiere alimentari certificate. La partecipazione della Campania all’Expo di Osaka è stata anche la prima tappa di una missione commerciale che ha coinvolto 13 aziende campane operanti nei settori dell’Aerospazio, Automotive, Meccanica di precisione, Automazione Industriale, Logistica, Fashion, Pelletteria e Accessori Moda. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alle Attività produttive della Regione Campania, in collaborazione con l’ICE – Italian Trade Agency (ITA) e Promos Italia, agenzia nazionale del sistema camerale italiano, ha permesso alle aziende campane di effettuare visite e incontri B2B con aziende giapponesi. La settimana della Campania è stata arricchita da momenti musicali, tra i quali l’evento “Napoli in romantic swing” che ha visto il tenore Francesco Malapena, accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Mennella, animare il teatro del Padiglione eseguendo dal vivo alcuni dei più celebri brani della tradizione musicale partenopea.