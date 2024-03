Giappone, delegazione della Regione Sardegna in missione a Tokyo

Si è svolta in concomitanza con la fiera dell’agroalimentare del Foodex 2024, la missione della Regione Sardegna a Tokyo, con il supporto dell’Ufficio dell’Agenzia Ice della capitale e dell’Ambasciata in Giappone di cui l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti. Oltre al tradizionale allestimento nel padiglione italiano, per dare risalto e univocità alle 7 aziende sarde presenti, il programma ha previsto l’organizzazione di una cena-degustazione nel ristorante Angelo Court, nel quartiere centrale di Mejiro a Tokyo, con oltre 30 operatori del settore: dagli importatori, ai distributori, Gdo, ristoratori e stampa, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei prodotti e le tradizioni della regione, favorendo i contatti commerciali.”Consideriamo l’agroalimentare come punto di aggancio per i visitatori stranieri, gli investitori e i buyer. Prenderli per la gola e mostrargli le potenzialità che la Sardegna può offrire, anche in vista dei prossimi eventi”, spiega il direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica, Massimo Carboni: “La nostra idea è organizzare questo evento in prospettiva di Expo 2025, e questa sul Foodex è la prima tappa sull’agroalimentare. La volontà è stata quella di diversificare la presenza di aziende, non soltanto sulla produzione ma anche sulla trasformazione industriale; quindi non solo vini e formaggi, ma anche biscotti e Pane carasau, e la bottarga che è un nostro prodotto di nicchia”. La scelta delle aziende è rappresentativa di diverse aree dell’isola e il messaggio della cena – che ha seguito l’aperitivo, ha richiamato esplicitamente alla tradizione, tecnica e amore per il territorio. “Oltre a presentare le nostre specialità in fiera abbiamo voluto creare un evento dove i manufatti sono stati lavorati e rielaborati per capire come possono essere inseriti all’interno di una cucina”, aggiunge Carboni, “perché il nostro proposito non è solo quello di fare conoscere il prodotto, nel caso del formaggio crudo, ma anche la sua lavorazione e le sue potenzialità nelle varie sfaccettature”.