Giappone, Expo Osaka: Filiera Agricola Italiana e Commissariato Generale insieme per valorizzare enogastronomia e turismo rurale

Il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e F.AGR.I. – Filiera Agricola Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere le eccellenze enogastronomiche e il turismo rurale alla prossima Esposizione Universale.

“Il protocollo che abbiamo firmato oggi con F.AGR.I., che riunisce 110 mila aziende agricole italiane, è un altro passo importante per la creazione di una ampia rete di accordi e partenariati a sostegno dell’internazionalizzazione delle filiere produttive territoriali e del sistema agroalimentare e turistico italiano con l’obiettivo di attrarre pubblico e investimenti”. Ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Al recente G7 Agricoltura Italia e Giappone hanno siglato un memorandum per rafforzare la cooperazione nei settori dell’economia rurale. L’agroalimentare continua ad essere tra i principali settori dell’export italiano verso il Giappone, tanto che nel 2023 ha raggiunto il valore di oltre 1 miliardo di euro, ma la partnership con F.AGR.I. ci permette di portare a Expo anche esperienze significative nel campo dell’agrivoltaico e, con FAGRI TOURS, anche del turismo dedicato al mondo rurale”.

Il Presidente nazionale F.AGR.I. Gianfranco Grieci, ha commentato: “La F.AGR.I. è orgogliosa di rappresentare e promuovere ai vari livelli istituzionali e commerciali le eccellenze enogastronomiche made in Italy in un evento mondiale di grande attesa quale è Expo 2025 Osaka. Siamo convinti che il nostro contributo all’evento dal punto di vista agroalimentare, turistico e delle agroenergie posizionerà ancora una volta il sistema Italia al centro del Bacino del Mediterraneo come punto di riferimento per tanti popoli; il nostro nuovo format fieristico “Mediterraneo Wine & Food and Travel” presente all’Expo 2025 Osaka metterà in risalto per la prima volta il binomio tanto ricercato tra agricoltura e turismo rurale all’interno dei piccoli borghi d’Italia; siamo sicuri che il popolo del Giapponese saprà apprezzare questo nuovo modello di vacanza ecosostenibile. Ringraziamo particolarmente, dunque, l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, per aver voluto la partecipazione di F.AGR.I. nel Padiglione Italia”.

Expo 2025 si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 con il tema “Progettare la società del futuro per le nostre vite”. L’Italia si presenta con un Padiglione progettato dall’architetto Mario Cucinella che ha come slogan “L’Arte rigenera la vita”.