Giappone, “giovedi’ in camera”: al via il webinar per le imprese italiane

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) è al lavoro per proporre un calendario ricco di attività e iniziative tese al rilancio e supporto delle aziende Italiane. Il Giappone è tra i principali sbocchi dell’export italiano, per questo motivo la Camera di Commercio Italiana in Giappone ha deciso di dare l’opportunità di partecipare gratuitamente a un ciclo di webinar dedicati al mercato giapponese. Una conversazione aperta su business ed export per mettere a disposizione il know how del team di assistenza alle imprese della Camera che, con un approccio informale e leggero, mira a fornire delle risposte concrete a possibili dubbi e/o domande di approfondimento relative a questo mercato. Giovedì 28 maggio si è svolto il primo webinar dedicato all’export di vino, birra e alcolici a cui hanno partecipato circa 150 imprese. Il team della Camera ha fornito diversi spunti interessanti sulle modalità per attivare un export di successo nel settore alcolici. “Che cosa cercano gli importatori in questo settore? Unicità, varietà autoctone ma anche vini di buona qualità per uso quotidiano (fascia sotto i 10 euro) ed etichette che abbiano ricevuto premi. Questa solo una delle tante domande dei produttori che hanno potuto fare “live” durante il webinar e a cui abbiamo cercato di rispondere in modo semplice ” ha dichiarato Francesco Rinarelli, Vice Segretario Generale di ICCJ. Ogni 2 giovedì circa la Camera proporrà una finestra sul Giappone per un settore diverso con la partecipazione di ospiti esperti. Il secondo appuntamento, oggi 11 giugno, vede come protagonista il settore agroalimentare, mentre il terzo sarà dedicato alle opportunità offerte dall’e-commerce in questo momento di emergenza.