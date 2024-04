Giappone, il console d’Italia a Osaka incontra il direttore del Museo di Tsuruga

Il console generale d’Italia ad Osaka, Marco Prencipe, ha incontrato il direttore del museo di Tsuruga, Akinori Nishikawa. Tsuruga è una città giapponese situata nella prefettura di Fukui. Il Museo è dedicato a due momenti speciali della storia delle relazioni nippo-europee, occasioni in cui il Giappone accolse i rifugiati dall’Europa. La prima, negli anni ’20, quando oltre 700 bambini polacchi provenienti dalla Siberia trovarono qui un rifugio temporaneo prima di essere trasferiti in Polonia, e per la seconda volta negli anni ’40, quando il Giappone accolse migliaia di rifugiati ebrei in possesso di visti di transito.

Molti di coloro che arrivarono con la seconda ondata di emigrati erano titolari dei cosiddetti “visti a vita” rilasciati dal console giapponese in Lituania Chiune Sugihara. Il console Prencipe e il direttore del museo hanno parlato dell’importanza di organizzare eventi culturali per promuovere la cultura della pace.