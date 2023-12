Giappone, il console italiano inaugura l’Osaka Design Forum

Il Console generale d’Italia a Osaka, Marco Prencipe, ha inaugurato l’Osaka Design Forum il 19 Novembre 2023. “Expo Osaka 2025 come imperdibile opportunità di valorizzare le eccellenze italiane nel settore del design”, ha dichiarato il Console Prencipe, intervenuto in apertura dell’Osaka Design Forum tenutosi al Teatro Comunale di Osaka con una partecipazione di circa 300 qualificati esponenti della comunità industriale ed accademica legate al design.

Prencipe ha ricordato l’ultima edizione dell’Italian Design Day tenutasi a Osaka: “Da Milano a Osaka e ritorno: un viaggio nel design” con la partecipazione del Maestro Toshiyuki Kita, Compasso d’oro, e della direttrice della Rivista Interni e del Fuori Salone di Milano, Gilda Bojardi. “Il design protagonista da sempre nelle relazioni non solo tra Italia e Giappone, ma anche tra Milano e Osaka, legate da un gemellaggio di oltre 40 anni”, ha aggiunto Prencipe.

Intervenuti al Forum, alcuni degli esponenti più significativi del design giapponese, Shigeru Ban, Masayoshi Kodaira, Toshiyuki Kita e Sou Fuhimoto, autore del master plan di Expo Osaka 2025.

Prencipe ha concluso ricordando il successo della presentazione del Padiglione italiano a Expo 2025 tenutasi a Osaka lo scorso 6 novembre con la partecipazione del Commissario generale Mario Vattani e dell’architetto Mario Cucinella.