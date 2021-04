Giappone, intesa Valcucine-Cleanup: produzione e nuovo design per il mercato locale

L’italiana Valcucine e la giapponese Cleanup Corp., partner già dal 2017, hanno ufficializzato in un comunicato congiunto un piano di sviluppo per potenziale la collaborazione nella produzione e distribuzione in Giappone i prodotti di fascia alta dell’azienda italiana, in particolare del prodotto di punta ‘Iaponica’. Secondo il programma, l’azienda italiana inizierà a produrre in Giappone grazie al suo partner locale, dimezzando in tal modo i tempi di consegna, e lancerà una campagna marketing incentrata sulla presentazione di un nuovo design adattato ai gusti locali.