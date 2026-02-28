Giappone, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo rilancia su energia e clima

Energia e clima nuovamente al centro del dialogo strategico tra Italia e Giappone. Se ne è discusso durante l’evento “I ACT: Energy Transition for Climate Action”, organizzato con il supporto della Japan Climate Initiative nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, riunendo istituzioni, esperti e attivisti dei due Paesi. Al centro del dibattito il nesso tra transizione energetica e azione climatica, con focus specifico sul contributo delle iniziative dal basso – dalle comunità energetiche rinnovabili ai programmi zero-waste – e sull’educazione ambientale quale leva per una transizione inclusiva. “La transizione energetica non riguarda solo tecnologie e politiche nazionali, ma coinvolge il rapporto tra impianti di generazione rinnovabile, ecosistemi locali e comunità, richiedendo il coinvolgimento attivo dei cittadini”, ha evidenziato Nadia Lombardo, rappresentante dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo. Il keynote speech è stato affidato a Irada Mehdiyeva, rappresentante per l’Italia dell’I ACT, che ha illustrato il ruolo delle energie rinnovabili nell’azione climatica. La sessione successiva, moderata da Sergio Shigeo Kato, delegato della Japan Climate Initiative, ha visto il confronto tra Rossano Ercolini, Presidente di Zero Waste Italy, e Akira Sakano, director di Zero Waste Japan, sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Giovanna Claudia Rosa Romano, Direttrice area Energia ed Economia Verde, della Regione Emilia-Romagna, e Akihiro Sando del Renewable Energy Institute, hanno invece approfondito il ruolo degli enti locali e della ricerca nell’accelerare la transizione. L’evento, fa seguito all’edizione 2023, confermando l’impegno della sede diplomatica nel promuovere partenariati strategici per la transizione ecologica, ponendo al centro le comunità e le nuove generazioni come attori chiave per un futuro climaticamente sostenibile.