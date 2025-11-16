Giappone, l’ambasciatore Benedetti consegna le nuove onorificenze della Repubblica

Si è svolta nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo la cerimonia ufficiale per la consegna delle nuove onorificenze della Repubblica Italiana, conferite su decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ad alcuni italiani e giapponesi che si sono distinti per “il loro eccezionale contributo al rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e il Giappone”.

A presenziare nel gran salone della residenza diplomatica, situata al centro della capitale, l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti, che ha sottolineato “l’impegno, la creatività e la dedizione dei premiati”.

Tra questi figurano l’organizzatore e promotore culturale nel mondo accademico, Hidenobu Jinnai, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per “aver dedicato la sua carriera alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano italiano, diffondendo in Giappone la conoscenza delle nostre pratiche di restauro e conservazione”.

Masayuki Kobayashi esperto di musica d’opera, e Hiroshi Okawa importatore di eccellenze enogastronomiche, ai quali è stata attribuita l’onorificenza di Ufficiali dell’Ordine della Stella d’Italia. I cinque Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sono invece in ordine, Toshihiko Hamada, presidente del gruppo industriale Nippon Sanso Holdings; Hiroshi Kamiya, per il suo contributo nei campi dell’architettura sostenibile, incluso il suo lavoro svolto nello storico giardino dell’Ambasciata d’Italia; Shiro Nakamura, per i legami culturali promossi attraverso la società multimediale Asahi Shimbun; Shoei Utsuda, per la continua promozione delle arti performative italiane in Giappone, e Danilo Parini, unico italiano nella selezione per aver dato impulso alla transizione energetica e all’innovazione tecnologica tra i due Paesi tramite la partnership strategica tra De Nora e Asahi Kasei.

“Il vostro impegno, la creatività e la vostra dedizione rappresentano il volto più autentico della cooperazione tra Italia e Giappone – ha ricordato l’Ambasciatore Benedetti davanti a un folto gruppo di presenti – Vi esprimo la mia più sincera ammirazione, la stima profonda che l’Italia nutre nei vostri confronti e l’augurio che questi riconoscimenti siano fonte di rinnovato entusiasmo e di ulteriori successi”.