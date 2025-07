Giappone, le illustrazioni di libri per ragazzi da Bologna all’Otani Memorial Art Museum 

Nata nel 1964, Bologna Children’s Book Fair è tra le principali fiere del libro per ragazzi al mondo. Un aspetto fondamentale della fiera è la mostra degli illustratori, che dal 2009 si declina nel Premio internazionale d’illustrazione Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM e in cui quest’anno una giuria internazionale ha premiato 76 set di illustrazioni, opera di altrettanti autori da 29 Paesi e regioni del mondo. L‘Otani Memorial Art Museum di Nishinomiya ospita, con la collaborazione speciale dell‘Istituto italiano di cultura di Osaka, dal 16 agosto al 13 ottobre, tutte le opere selezionate e inoltre espone le opere di Henrique Coser Moreira, vincitore dell’International Award for Illustration Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM 2024, e Sydney Smith che ha curato la copertina del catalogo della mostra.