Giappone, l’Ice presenta la “Settimana del Sud Italia”: in mostra cammei e ceramiche

In vista all’inaugurazione della manifestazione “Settimana Sud Italia” – che si terrà dal 21 al 27 dicembre presso i GG.MM. Daimaru Kobe -, nei giorni scorsi l’Ufficio di Agenzia-ICE Tokyo ha organizzato una conferenza stampa presso l’Oriental Hotel Kobe. L’evento, al quale hanno partecipato 4 giornalisti e una ventina di operatori locali, è iniziato con il saluto del Console Generale di Osaka seguito da quello del Direttore dell’Ufficio di Tokyo che ha presentato il progetto insieme allo Store Manager dei GG.MM. Daimaru Kobe. La manifestazione “Settimana Sud Italia”, dedicata alle lavorazioni in corallo e cammeo e alle ceramiche per la casa, fa parte dell’iniziativa rientrante nel Piano Export Sud II (PES 2) ed è riservata alle aziende con sede operativa nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Alla mostra, che prevede la vendita diretta ai consumatori finali, vengono presentati i prodotti di 9 aziende italiane (5 specializzate in gioielleria e 4 in ceramiche) in collaborazione con i partner/distributori locali delle aziende stesse. Nel prossimo gennaio, invece, è prevista un'”esposizione virtuale” sulla piattaforma dell’Agenzia-ICE Fiera Smart 365 dedicata alle aziende non ancora presenti sul mercato (newcomer) dei settori gioielleria e ceramiche del Sud Italia.