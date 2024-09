Giappone, numero degli ultracentenari supera 95mila

Roma, 17 set. (askanews) – Il numero dei centenari in Giappone ha superato all’inizio di questo mese quota 95mila. Lo segnala oggi il Ministero del Welfare e del Lavoro nipponico, avvertendo che rispetto allo stesso momento dello scorso anno, il numero delle persone che hanno superato questa è età è cresciuto di 2.980 unità.

Sono 54 anni di seguito che la crescita degli ultracentenari prosegue ininterrotta. Il primo settembre il loro numero era precisatente di 95.119. Di questi, l’88% (83.958) dono donne, mentre gli uomini sono 11.161.

La giapponese più vecchia si chiama Tomomi Itooka e ha 116 anni. E’ nata insomma quando in Giappone era ancora imperatore Meiji, il grande riformatore del Giappone moderno, e il mondo non era ancora entrato nell'”inutile carneficina” della Prima guerra mondiale. Per quanto riguarda gi uomini, invece, il più vecchio si chiama Kiyotaka Mizuno e ha “solo” 110 anni.

L’area con più centenari in rapporto alla popolazione resta, come da 12 anni a questa parte, quella sudoccidentale della prefettura Shimane, mentre quella con meno centenari da 35 anni a questa parte è la prefettura di Saitama, nell’area della Grande Tokyo. Un’indicazione ulteriore del fatto che la grande città non aiuta a vivere più a lungo.