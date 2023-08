Giappone, prima storica esercitazione congiunta con l’Aeronautica italiana

Dal 4 all’8 agosto, presso la base aerea giapponese di Komatsu, si svolgerà un’esercitazione congiunta che vedrà velivoli dell’Aeronautica Militare (Am) e della Japan Air Self-Defense Force (Jasdf) addestrarsi insieme su diverse attività in scenario operativo. Per l’Aeronautica Militare Italiana, il cui rischieramento dei mezzi in Giappone inizierà già negli ultimi giorni di luglio con una complessa e minuziosa operazione logistica, questa esercitazione sarà anche un importante test della rete di comando e controllo e della propria capacità di proiettare, sostenere e far operare assetti in un teatro lontano (definita in gergo militare expeditionary). L’Italia porterà infatti in Giappone velivoli dalle caratteristiche di impiego molto diverse, inclusi quattro caccia di quinta generazione F-35 nella versione A a decollo e atterraggio convenzionali, aerocisterne Kc-767A, il nuovissimo velivolo Caew (Conformal Airborne Early Warning) G-550 e i C-130J da trasporto tattico. Anche questa attività addestrativa, volta ad accrescere ulteriormente le competenze delle reciproche forze aeree in termini interoperabilità e capacità operativa, rientra nell’ambito dei più ampi rapporti di collaborazione tra Italia e Giappone che il nostro Paese ha sottoscritto all’inizio di quest’anno ma che la nostra aeronautica porta avanti da tempo: essi includono anche l’accordo tra Am e Jasdf per la formazione di piloti da caccia presso l’International Flight Training School (Ifts), basata a Decimomannu (Ca), senza dimenticare che il Giappone è diventato a dicembre 2022 partner del programma Tempest per la nascita di un caccia di sesta generazione a cui partecipa anche il Regno Unito, che pertanto ha preso il nome di Gcap (Global Combat Air Programme). Tornando alla missione dell’Aeronautica Militare in Giappone, si tratta di una prima storica per l’Arma Azzurra, che non aveva mai raggiunto l’arcipelago nipponico dai tempi dell’epico volo di Arturo Ferrarin nel 1920: quell’anno il pilota del Regio Esercito (allora l’Am non era ancora nata come forza armata indipendente) acquistò fama mondiale con il raid Roma-Tokyo compiuto insieme a Guido Masiero a bordo di biplani Ansaldo Sva-9 percorrendo circa 18mila chilometri a tappe in 109 ore di volo.

(fonte: Insideover)