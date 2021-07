Giappone, successo per l’evento “Azzurri, amore mio!” della Camera di commercio italiana

Si è concluso il 26 luglio l’evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) “Azzurri, amore mio!” interamente dedicato agli atleti italiani che ci rappresentano in queste Olimpiadi. Dal 20 al 26 luglio nel famoso quartiere di Omotesando, nel cuore di Tokyo, una palazzina a tre piani si è colorata di azzurro e sono state messe in mostra alcune delle eccellenze del F&B italiano. Agli oltre 5.000 visitatori sono stati offerti gelati Carpigiani, maritozzi, caffè illy, acqua San Pellegrino e molti altri prodotti. I numerosi messaggi di supporto dei tifosi giapponesi per i nostri atleti sono stati raccolti in pillole video, proiezioni su un maxischermo hanno colorato lo skyline di Omotesando di azzurro. “Tra problemi di sicurezza sanitaria e contestazioni di vario tipo questa edizione delle Olimpiadi è senza dubbio tra le più difficili che si siano mai tenute” ha commentato il General Manager di ICCJ Davide Fantoni. “È proprio per questo che abbiano deciso di organizzare l’evento ‘Azzurri, amore mio!’. Abbiamo sentito il bisogno di sostenere pubblicamente i nostri atleti e di far sentire loro il calore dei giapponesi”.