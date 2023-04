Giappone, taglio del nastro per il Bulgari Hotel a Tokyo

Bulgari apre il suo ultimo lussuoso hotel a Tokyo. Il Bulgari Hotel Tokyo occupa il 40esimo e il 45esimo piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, che si affaccia sulle bellezze monumentali della città: la simbolica stazione di Tokyo in mattoni rossi, i giardini del palazzo imperiale e in lontananza il Monte Fuji. L’hotel si trova a pochi passi dai distretti finanziari di Nihombashi e Marunouchi e dall’esclusivo quartiere di Ginza. L’albergo è stato progettato dallo studio di architettura milanese Antonio Citterio Patricia Viel, responsabile dell’aspetto distintivo di tutti gli otto Bulgari Hotels and Resorts nel mondo. E’ dotato di 98 camere e suite che fondono lo stile di vita italiano con la cultura locale. Jean-Christophe Babin, amministratore delegato del Gruppo Bulgari, ha tagliato il nastro insieme al governatore di Tokyo, Yuriko Koike, all’ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, alla famosa attrice Anne Hathaway, al cantante e attore Tomohisa Yamashita, all’executive managing officer di Mitsui Fudosan Co., Yutaka Kawamura, all’executive vice president del Gruppo Bulgari, Silvio Ursini, al general manager del Bulgari Hotel Tokyo, Yuji Tanaka, e al presidente di Bulgari Japan Vincent Reynes. Gli attori giapponesi Ryoko Yonekura e Ken Watanabe e le famose celebrities Kōki e Hikari Mori si sono uniti per i photo call. Circa 400 gli ospiti che hanno celebrato il lancio del Bulgari Hotel Tokyo. Ad intrattenerli una performance della cantante Simona Molinari accompagnata da un trio jazz, a cui è seguito un menu d’autore curato dallo chef Niko Romito. I presenti hanno anche potuto visitare alcuni degli spazi più distintivi dell’hotel, tra cui la Bulgari Suite di 400 metri quadrati, la Spa, il Rooftop Bulgari Bar e il giardino sulla terrazza al 45esimo piano con una vista mozzafiato sulla città. Dj Ami x Aya e Alisa Ueno hanno animato la serata con energia nel Rooftop Bar e sulla terrazza. In un emozionante gran finale il chitarrista Miyavi si è unito alla dj Alisa Ueno sul palco per una performance live. Bulgari associa a ciascuno dei suoi hotel e resort una gemma rara e preziosa: il Bulgari Hotel Tokyo è associato a un diamante rosa, in onore della bellezza e dell’armonia radicate nella cultura giapponese e dei fiori di ciliegio rosa che sbocciano durante la stagione Sakura.