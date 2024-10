Giardini la Mortella, Ischia: agli Incontri Musicali autunnali il Duo Gaudenzi-Pische

Proseguono nella Recital Hall dei Giardini la Mortella di Ischia gli Incontri Musicali autunnali promossi dalla Fondazione Walton e diretti da Lina Tufano. 19 e 20 ottobre ad esibirsi saranno il violoncellista Jacopo Gaudenzi e il pianista Federico Pische, entrambi studenti della Scuola di Musica di Fiesole. Prestigiosa istituzione culturale toscana, con cui la Fondazione Walton da sempre collabora in ambito concertistico e ne sostiene l’attività didattica assegnando alcune borse di studio agli allievi più talentuosi.

Il giovane violoncellista milanese Jacopo Gaudenzi si è laureato con lode presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, proseguendo gli studi presso la Scuola di Musica di Fiesole e approfondendo contemporaneamente la disciplina della musica da camera, esibendosi in quartetto d’archi per prestigiose istituzioni nonchè per la rassegna radiofonica “I concerti del Quirinale” di Rai radio 3. Ha preso parte al progetto Ensemble d’Accordo in convenzione con l’Hochschule Der Künste di Zurigo ed ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana e dell’Orchestra Regionale Toscana.

Il pianista Federico Pische ha invece studiato al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, Bari, diplomandosi con lode e proseguendo poi gli studi presso la Scuola di Musica di Fiesole. Attualmente frequenta i corsi di perfezionamento in musica da camera e in pianoforte presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Ha tenuto recital solistici e cameristici in Italia e all’estero per associazioni importanti: Amici della Musica di Firenze, Festival di Musica da Camera di Durazzo in Albania, Fondazione Teatri di Roma, Associazione Musicale Pescarese, Associazione “Bellini” di Messina. Nel 2022 ha preso parte con il Quartetto Schiele alla registrazione di un concerto per l’istituto Italiano di cultura di Melbourne e nel 2024 ha vinto il Primo Premio al Concorso “Rospigliosi”.

Il programma musicale che il duo Gaudenzi-Pische offrirà al pubblico della Mortella prevede musiche di Brahms, Beethoven, Schumann, Walton. Jacopo Gaudenzi in particolare, renderà omaggio al genius loci della Mortella con l’esecuzione della Passacaglia per cello solo: straordinaria composizione che impegna il solista in momenti di grande virtuosismo, composta da William Walton ad Ischia nel 1979 per il celebre violoncellista Mstislav Rostropovich, che ne fece la prima esecuzione a Londra nel 1982.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 17.00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni lamortella.org