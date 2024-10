Giardini La Mortella. prosegue la rassegna “Dialoghi d’autunno

Terzo concerto in calendario per la rassegna «Dialoghi d’autunno» nato dalla collaborazione fra la Fondazione William Walton e l’Accademia Filarmonica Romana con l’intento di promuovere e sostenere i giovani talenti musicali. L’iniziativa si svolge nell’ambito degli Incontri Musicali e quest’anno è giunta alla quarta edizione. Ai concerti di sabato 5 e domenica 6 ottobre salirà sul palco della Mortella il pianista Nicolas Giacomelli. Classe 1998, ha conseguito al Conservatorio di Bologna il diploma di pianoforte con lode e menzione speciale, il diploma di composizione e quello di strumentazione per banda; attualmente è allievo di Benedetto Lupo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nicolas è stato premiato in oltre 40 concorsi e nel 2016 è stato insignito del titolo di eccellenza musicale italiana dal Presidente della Camera dei Deputati. Ha tenuto concerti in Europa, Asia e America, esibendosi da solista e con orchestra in sedi prestigiose, come il Palazzo del Quirinale a Roma ed ha inciso numerosi CD. Nicolas Giacomelli offrirà al pubblico della Fondazione Walton un programma con musiche di Schumann e Brahms. In particolare, di Schumann, eseguirà la Kresleriana op. 16, una delle più importanti composizioni pianistiche di Schumann. Scritta nel 1838, la Kreisleriana, dedicata a Chopin, è una suite di 8 fantasie, unite da un chiaro programma spirituale che alterna momenti drammatici, impetuosi ad altri più introspettivi, inquieti e poetici. Entrambi i concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Sala Recital dei Giardini la Mortella.