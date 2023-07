Giffoni, arriva Edi per avvicinare i giovani agli effetti visivi

Avvicinare i giovani al mondo degli effetti visivi. Questa la missione del workshop con i ragazzi e le ragazze di Generator +18 del Giffoni Film Festival tenuto da EDI Effetti Digitali Italiani martedì 25 luglio alle ore 17.30 in Sala Verde.

Azienda leader in Italia dei vfx per cinema e serie tv, racconterà alla platea i segreti della post produzione dei blockbuster americani e del grande cinema italiano. Un momento altamente interattivo grazie all’intervento di Susanna Calabrese, Content Creator in EDI, che mostrerà le prime puntate della web serie “Cosa sono i VFX” che ha come obiettivo quello di raccontare a chi non lo conosce il mondo degli effetti per il cinema illustrando la genesi, le nuove frontiere della virtual production, un parallelo tra il nostro mondo e gli Studios Usa, fino alla gender gap in questo settore.

Verranno mostrate scene a cui ha lavorato la società con sede a Milano, da “Cosmos: odissea nello spazio”, “Romulus”, “Mondocane”, ai film che hanno consentito loro di vincere 2 David di Donatello come miglior effetti visivi ovvero “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” e “Freaks out”, e ancora dalla serie “The Nevers”, per il quale ha ottenuto una nomination agli Emmy per i vfx, e immagini dagli ultimi titoli italiani come “Mixed by Erry”, “Lidia Poet”, “L’ultima notte di Amore” e “Il ritorno di Casanova”.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Grisi, CEO e Co-Founder di EDI, racconterà il lavoro fatto per il film “Black Adam” con Dwayne Johnson e con l’universo Marvel in “Thor: Love and Thunder”, spiegando cosa significa occuparsi di VFX per produzioni internazionali.

«Giffoni Film Festival è il contenitore perfetto per raccontare la nostra mission che è quella di supportare i giovani, creare per loro opportunità di formazione e lavoro, in un periodo dove c’è tantissima richiesta occupazionale. La serie che presentiamo ne è una testimonianza perché creata da una giovane professionista per incuriosire i giovani a entrare in contatto con il mondo degli effetti digitali», ha spiegato Grisi.