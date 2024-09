Giffoni, bilancio positivo per La Villa a Venezia: 8 mila presenze e 60 appuntamenti

Sono state circa 8mila presenze per La Villa, un progetto powered by Giffoni Innovation Hub – alla sua terza presenza consecutiva a Venezia – in collaborazione con le Giornate degli Autori, e in partnership con I Wonder Picture. Lo storico spazio di Lungomare Marconi 56, dal 28 agosto al 7 settembre, si è animato con progetti culturali, incontri, junket, cocktail party e feste – durante i quali si sono alternati star del calibro di Kevin Costner, Luke Wilson, Thomas Vinterberg, Nanni Moretti, Francesca Comencini, Pif, Chiara Francini, Francesco Bianconi, Giovanni Tortorici, Giulia De Lellis, Cristina Chiabotto, Iris Di Domenico e Gaia Garavaglia – ma anche grazie agli appuntamenti quotidiani tra cui il seguitissimo format Fest of Creators, il corner di Best Movie con le interviste di Zerocalcare, le live di Rds Next. In particolare Fest of Creators, la live quotidiana in cui 11 content creators del mondo cinema hanno raccontato “a modo loro” la Mostra. Tra gli eventi di spicco il The Substance IWONDERFULL Party, festa a tema “The Substance” (film con Demi Moore e Margaret Qualley, al cinema dal 17 ottobre con I Wonder Pictures), il party per il film targato Giornate degli Autori “Taxi Monamour”, di Ciro De Caro, al cinema dal 4 settembre con Adler Entertainment, la giornata targata Juventus con la proiezione del cortometraggio ‘Il tappeto verde’ del regista Yuri Ancarani per Artissima Junior e la presentazione in anteprima dell’ultimo Juventus Creator Lab Original ‘Fragile’, che racconta l’ultima stagione di Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero. Inoltre, l’evento con Lush Decor e Basement con la proiezione di ‘Dream Weaver’, short film basato sulla vera storia di Jenny Jing Zhu e il docufilm di Yovis prodotto da Think Cattleya, dedicato al progetto Foresta Yovis Rigenera. E ancora tanti appuntamenti con Giffoni Innovation Hub: Le Guide di Repubblica con la presentazione del volume “Napoli capitale di cinema e fiction” e la proiezione del cortometraggio prodotto da Giffoni Hub in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida “A Domani”; i panel con la Film Commission Torino Piemonte e la Film Commission Regione Campania; l’incontro tra la vicepresidente di Banca Mediolanum, Sara Doris e la community di Giffoni Hub; la presentazione del progetto “Diari di Volo. Sguardi dal Futuro” di ITA Airways e Giffoni Hub e la premiazione dell’autrice Carlotta Marciano. Nella dieci giorni veneziana è stato presentato anche il podcast di Edutainmen di Banca Investis e Giffoni Innovation Hub, ‘Gordon’, su finanza e cinema con protagonisti il giornalista Andrea Chimento e il regista Sydney Sibilia.