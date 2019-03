Giffoni Experience torna in Veneto: dall’8 aprile via alle Giornate del cinema per la scuola

Attori, produttori, Interpreti, compositori, film e dibattiti: tutto all’edizione 2019 dei “Giffoni Movie Days – San Donà di Piave”, in programma dall’8 al 12 aprile. I dettagli sono stati annunciati da Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni Experience, durante la conferenza stampa – aperta anche agli allievi degli istituti scolastici del territorio – che si è tenuta lunedì 25 marzo presso il Palazzo Balbi di Venezia, sede della Regione Veneto. Presenti anche il Vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, l’Assessore alla Cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, il Sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser, il coordinatore del progetto e dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale L. B. Alberti Prof. Vincenzo Sabellico, oltre a 30 ragazze e ragazzi del Comitato Organizzativo Giovani, coordinato da Riccardo Prosperi.

Una platea di alunni silenziosa e concentrata ha ascoltato le parole del direttore Gubitosi: “Ringrazio di cuore tutti i presenti e in special modo il Vicepresidente Forcolin, che è stato molto gentile nei riguardi di Giffoni Experience, e che con orgoglio ci ha promesso che verrà a trovarci durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Non è la prima collaborazione che strutturiamo con la Regione Veneto, basti pensare che da oltre 25 anni inviamo una delegazione di giffoners, ogni anno, alla Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede. E’ stata annunciato, oggi, anche il finanziamento della Film Commission veneta, con cui collaboreremo per il Festival School Experience il prossimo ottobre. Ci stiamo aprendo molto al territorio, e questa seconda esperienza a San Donà non è ancora iniziata, ma è già ricchissima e generosa perché si rivolge a tutto il territorio circostante. Non a caso andremo anche a Jesolo per incontrare il sindaco Valerio Zoggia, che pure vuole avviare una grande collaborazione e che farà parte del progetto Giffoni Movie Days di San Donà di Piave con oltre 150 studenti coinvolti nell’organizzazione. Ed è con orgoglio che annuncio che apriremo l’evento l’8 aprile, inoltre, con il compositore e pianista Giovanni Allevi, uno dei più talentuosi e importanti del mondo. Abbiamo un bel rapporto d’amore tra Giffoni e San Donà, due entità che alla fine si traducono in persone: il progetto in cui abbiamo investito di più in termini di organizzazione, di cuore e di visione.”

Il vicepresidente Forcolin ha elogiato l’iniziativa: “Iniziati lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra Giffoni Experience e le scuole sandonatesi, quest’anno i Giffoni Movie Days – San Donà di Piave, cercano di ampliare i propri orizzonti presentando la nuova edizione a Venezia, la casa di tutti i veneti. Sarà un’edizione ancora più ricca, come ha affermato il direttore Gubitosi e troverà sempre maggiore supporto da parte della Regione. Questo anche mettendo a disposizione la neonata Film Commission per sviluppare progetti nell’ottica di raccontare questo bellissimo e ricco territorio in cui tutti noi viviamo.”

“Non nascondo la soddisfazione per il sostegno come Regione a questa manifestazione – ha dichiarato l’Assessore Corazzari – perché significa supportare l’arte cinematografica come occasione di crescita culturale ma anche come grande opportunità in termini di sviluppo, di lavoro e di realizzazione personale. Non è un caso che questo coinvolgimento della Regione si aggiunga all’istituzione della Veneto Film Commission e del fondo a favore del cinema per produrre attività nel territorio veneto che riteniamo un set ideale per varietà di location. Iniziative come questa che coinvolgono gli studenti, sono il terreno per costruire professionalità in questo settore proprio partendo dai giovani.”

Grande gioia e supporto anche dal sindaco Cereser: “Lo scopo non è solo far vedere una sequenza di film. Si tratta di usare lo strumento del cinema per far nascere dei nuovi percorsi. La cosa più bella che sta capitando nella Città di San Donà e in tutto il territorio è, usando immagini rugbistiche, vedere questi ragazzi come se avessero avviato una mischia spontanea, dove loro hanno la palla, stanno prendendo una direzione e il resto della città li sta sostenendo e sospingendo.”

“Sono 16 quest’anno gli istituti scolastici che partecipano all’iniziativa – ha sottolineato il Prof. Sabellico – e non solo del comune di San Donà, ma anche limitrofi. Parliamo di oltre 15mila studenti coinvolti, un numero incredibile. Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa – non un festival, ma un vero e proprio progetto scolastico – e felici di portare questa esperienza in giro per il territorio. Abbiamo mutuato lo spirito e la filosofia di Giffoni, quello di mettere i ragazzi al centro della loro esperienza. Stiamo creando attraverso il cinema momenti di confronto e condivisione.”

Ben 5 saranno le giornate dedicate ai ragazzi. Tutte ricche di eventi, come la visione di film e le masterclass con i talent, oltre alle attività collaterali proposte, con street art, flash mob, laboratori di pittura, laboratori di recitazione, performance teatrali, esibizioni di band emergenti.

La giornata inaugurale sarà lunedì 8 aprile e vedrà la partecipazione del grande compositore e pianista Giovanni Allevi, mentre per la parte cinematografica sarà presente la produzione del film “La Mia seconda volta”, insieme al regista Alberto Gelpi e il cast quasi al completo, con gli attori Simone Riccioni, Aurora Ruffino e Maria Chiara Di Mitri. Con loro anche la persona la cui storia vera è stata di ispirazione, Giorgia Benusiglio: una ragazza che nel 1999 è stata miracolosamente salvata, grazie a un trapianto di fegato, dopo aver assunto ecstasy, e che da quasi 15 anni gira per gli istituti scolastici di tutta Italia per fare prevenzione raccontando la sua dolorosa e delicata rinascita.

Martedì 9 aprile, invece, giornata dedicata a film e dibattiti, con la visione di titoli scelti tra la selezione ufficiale del Giffoni Film Festival: “Zanna Bianca”, presentato in anteprima durante la 48esima edizione e diretto dal vincitore del Premio Oscar Alexandre Espigares, “Luis e gli alieni” e “Conta su di me”, vincitore nel 2018 nella categoria Generator +13.

Appuntamento intenso per mercoledì 10 con l’arrivo in città di due importanti ospiti: Paolo Crepet, psichiatra, scrittore e sociologo, e Andrea Lattanzi, protagonista del film “Manuel”, tra le opere proiettate insieme a “La melodie” e “Ötzi e il mistero del tempo”.

Si prosegue giovedì 11, quando i ragazzi faranno la conoscenza di Angela Fontana, Denise Tantucci e Blu Yoshimi, protagoniste di“LikeMeBack”, di Leonardo Guerra Seràgnoli, nei cinema a partire dal 28 marzo. Altro ospite della giornata sarà poi il grande doppiatore Luca Ward, voce italiana di attori come Russell Crowe e Keanu Reeves. A chiudere la giornata, nuove proiezioni dei film “La melodie” e “Ötzi e il mistero del tempo” per altri gruppi di studenti.

Venerdì 12 giornata di chiusura per i Giffoni Movie Days – San Donà di Piave 2019, con le proiezioni di “Manuel” e “Il maestro di violino”.